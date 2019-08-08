Edenred'den şirketlere özel kurumsal seyahat portalı

Edenred, kurumsal çözümlerine bir yenisini daha ekleyerek şirketlerin seyahat planlamasına yardımcı olacak Edenred Kurumsal Seyahat Portalı'nı geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred Kurumsal Seyahat Portalı, işverenlerin seyahat bütçelerini daha etkin yönetmelerini sağlamak ve mali yüklerini azaltmak amacıyla Jolly Tur iş birliği ile tasarlandı.

Jolly Tur'un seyahat konusundaki tecrübelerinden de yararlanılarak işverenlerin hizmetine sunulan Edenred Kurumsal Seyahat Portalı, işverenler açısından birçok maliyeti azaltıyor ve kontrol altına alıyor.

Portal sayesinde uçuş araması, konaklama sorgulaması ve yurt içi ve yurt dışı rezervasyonlar yapılabilirken, rezervasyonu yapılan konaklama yerlerinin satın alım süreçleri de kolayca yönetilebiliyor.

Sistem, her çalışanın kendi rezervasyonunu kendi yapması üzerine kurulu. Şirket tarafından çalışanlar için özel limitler belirleniyor ve her rezervasyon yönetici onayıyla gerçekleşiyor.

Böylece çalışanların nakit taşıma, avans alma, fatura toplama gibi idari süreçleri tarih olurken, işverenlere de uygun fiyatlı alternatifler sunuluyor.

Edenred Kurumsal Seyahat Portalı, sunduğu raporlar ile de hiçbir soruyu yanıtsız bırakmıyor. Portalda yer alan raporlar bölümünde gerçekleşen seyahatler, tarih ve tutar bazlı listelenebiliyor ve etkin bir bütçe kontrolü yapılması sağlanıyor.

"Hangi çalışan yıl boyunca nereye, ne amaçla, kaç kere gitti ve ne kadar harcadı" gibi detaylı raporlar hazırlanabiliyor.

Portaldan 7/24 rapor ve analiz almak mümkün. Ayda tek fatura ile operasyonel yükü de hafifleten Edenred Kurumsal Seyahat Portalı, vade avantajı ile de ödeme kolaylığı sunuyor.

Kaynak: AA