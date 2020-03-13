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Edgar Davids, Feyenoord Savunmasını Yerle Bir Ediyor

Hollandalı ortasaha oyuncusu Edgar Davids 1992 sezonunda oynanılan Feyenoord maçında muhteşem bir efor sarfediyor. Ortasahadan itibaren Feyenoord savunmasını yerle bir ederek golü bulan Davids, takımını 3-0'lık galibiyete taşıyan isimlerden oluyor.

13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
Hollandalı ortasaha oyuncusu Edgar Davids 1992 sezonunda oynanılan Feyenoord maçında muhteşem bir efor sarfediyor. Ortasahadan itibaren Feyenoord savunmasını yerle bir ederek golü bulan Davids, takımını 3-0'lık galibiyete taşıyan isimlerden oluyor. Edgar Davids, Feyenoord Savunmasını Yerle Bir Ediyor

Kaynak: Dugout

Etiketler : Edgar Davids, Feyenoord, Spor

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