EDHO 139. Bölüm Fragmanı Neden Yayınlanmadı? (Sezon Finali)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. yeni bölümü ile sezon finali yapacak. 4. sezon finali öncesi EDHO hayranları merakla 139. bölüm fragmanını bekliyorlar. Son bölüm final sahnesinde yaşananlar, izleyiciyi merak içinde bırakmıştı. Şimdi ise gözler EDHO sezon finali fragmanında. Her pazar günü yayınlanan fragmanın henüz çıkmamış olması dizinin hayranlarını meraklandırıyor. Peki EDHO 139. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Dizi bu hafta olmayacak mı?

EDHO 139. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Onur Tan'ın yönetmenliğini yaptığı başrollerinde Oktay Kaynarca, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 4. sezonunu bu hafta tamamlıyor. 139. bölümü ile sezon finali yapacak EDHO, 5. sezonda izleyicisi ile yeniden buluşacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. yeni bölüm fragmanı - sezon finali fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın bugün yayınlanması bekleniyor. Aşağıdaki linkten fragmanı takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm fragmanı

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. bölümde Zeki'nin ilk planı Çakırbeylilerin deposundan silahları çalarak örgüte satmak. Bu ise istihbaratın eline geçer. Olay sanki Hızır'ın örgüte silah satıyormuş gibi lanse ediliyor. Bunu planlayan ise Zeki ile Sercan Gabar'dır. İlyas ve Haşmet ile birlikte ekip, kendi başlarını bunu çözmek için harekete geçer. Fakat çıkan çatışma sonrasında Zeki'nin eline geçerler.

EDHO son bölüm finalinde ise Hızır, Haşmet'i Tahsin'den kurtarır. Zeki ise intikam almanın peşinde yakaladığı adamlardan sırayla öldürmeye başlamaktadır. Elleri kolları bağlı İlyas ve adamları, bu olay karşısında çaresizdir. Hızır, Tufan ve Haşmet, Zeki daha fazla can almadan onu durdurabilecekler mi?

Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir. Diğer yandan içlerindeki hainin kim olduğunu bulma görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi şart olmuştur. Silahları satın alanlara ulaşmayı başaran İlyas ve yol arkadaşlarının başlarına buyruk hareket ederek girdikleri çatışmanın sonuçları ise ağır olacaktır. Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. Bir belaya bulaşmak istemeyen Hızır, bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacaktır.