EDHO 145. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO 144. bölüm izle

EDHO 144. son bölüm Salı akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. 144. bölüm, Murat'ın hayatı pahasına Hızır'ın muhbirliğini üstlenmesine sahne oldu. Behzat ile Bora ise düşüncesiz hareketleri neticesinde infaz edilmekle yüz yüzedirler. EDHO son bölümde neler oldu? EDHO 144. bölüm ve fragmanı haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 144. BÖLÜM İZLE...

145. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Salı akşamları ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 144. son bölümü ile yine nefesleri kesti. Hızır reis, gözünü intikam bürümüş iki genç yüzünden zor kararlar vermek zorundadır. 29 Ekim'de yayımlanacak yeni bölümde tüm sorulara yanıt verecek olan EDHO 145. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı. 145. bölüm fragmanı yayımlandığında haberimizden takip edebilirsiniz…

144. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.

Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır. Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.