EDHO 146. bölüm fragmanı yayımlandı mı? EDHO son bölüm izle tek parça

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. bölüm Salı akşamı sevenleriyle buluştu. Hızır tarafından yaralanan Sevda artık daha acımasız olmuş, amcası Feyyaz'ı bile gözünü kırpmadan harcamaya niyetlidir. EDHO son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm ve daha fazlası haberimizde…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Son Bölüm Full İzle…

146. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Oktay Kaynarca'nın başrolde olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Salı akşamı ATV'de 145. bölüm ile ekrana geldi. Aksiyon ve gerilim dolu sahnelerin yer aldığı EDHO 146. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı. 146. bölüm fragmanı yayımlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

EDHO 145. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar. İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur. Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır.