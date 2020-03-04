EDHO 159. bölüm fragmanı yayımlandı! EDHO yeni bölüm neden yok? EDHO izle

EDHO yeni bölüm fragmanında; Boran tüm uyarılara rağmen Bicoların evine saldırır. Yaptığı hatanın karşılığında Hızır, Boran'ın infazını ister. Peki, EDHO son bölümde neler yaşandı? Boran için toplanan masa da şok etkisi yaratan bir olay yaşanacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm ve yeni bölüm fragmanı haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE...

EDHO YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Salı akşamı ATV ekranlarında izleyenler karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 3 Mart Salı akşamı yayımlanmadı. Dizi takipçileri ise yeni bölüm neden yok araştırıyor. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı dolayısıyla 159. yeni bölüm ekrana gelmedi. EDHO'nun yeni bölümü ise 10 Mart'da yayımlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. BÖLÜM FRAGMANI

Hastane koridorunda İlyas, Boran'a zehir zemberek sözler eder. Hızır'ın tüm karşı koyuşlarına, uyarılarına rağmen Boran'ın büyük bir eylem yapması aileyi etkileyecektir. İhanet karşısında dur durak bilmeyen Boran, Bicoların evine saldırı düzenleyerek masanın hedafine oturur. Olanların ardından Tufan'ın harekete geçmesi ise an meselesidir. Yaşananların ardından Hızır, İlyas ve Behzat'a Boran'ı infaz etme görevini verir.

158. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır. Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez. Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirecektir.

Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemez. Ateşin üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam edecektir. En başta, söz konusu ihanet olduğunda, oğlunun dahi gözünün yaşına bakmamış olan Haşmet'in kabullenemeyeceği bir durumdur bu. Masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişinin dostu olmasına rağmen, masayı toplantıya çağıracaktır. İlyas, Behzat ve hatta Tipi, düşman sevindirmemek adına Boran'ın yaşaması için oy kullanacakken ölümü için kalkan bir el herkesi şaşkınlığa uğratacaktır.

Hızır'ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek olacaktır. Tufan'la olan husumetinde araya giren Bicolarla birlikte onlarla iş yapan Altan ve Sınırsızları da yok etmeyi amaçlayan Hızır, yeni bir operasyon için kollarını sıvayacaktır.