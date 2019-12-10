EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı hamileliğinin 9 ayını sette geçirdi

5 yıldır ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve bir fenomene dönüşen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hatice karakterini canlandıran Sevinç Kıranlı, diziyle ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu.

DOKUZ AY BOYUNCA HAMİLE HALİYLE ROL YAPTI

Mahallenin Muhtarları dizisi ile ekran kariyerine başlayan ve oyunculuktaki 23 yılını geride bırakan Kıranlı,5 yıldır yer aldığı EDHO'nun setinde aile gibi olduklarını belirtti. Dokuz ay boyunca hamile haliyle rol yaptığını da anlatan Sevinç Kıranlı, Dizi TV kameralarına 150'inci bölümün sevincinden sonra açıklamalarda bulundu.

O DÖNEMİ HİÇ UNUTAMADIĞINI SÖYLEDİ

Dizide Hakan Karsak ile evli olan Sevinç Kıranlı, "Hatice karakteri hamileydi ama ben gerçek hayatta hamileydim. Şu anda 3,5 yaşında bir oğlum var. O da benimle birlikte karnımda hep sete geldi, gitti. Arkadaşlarım destek oldu" açıklaması ile o dönemi hiç unutamadığını anlattı.

SEVİNÇ KIRANLI KİMDİR?

Sevinç Kıranlı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevinç Kıranlı Mehmet Kıranlı ile evli ve iki çocuk annesidir.

Papatyam isimli dizi ile ismini duyuran başarılı oyuncu bugüne kadar Çakallarla Dans Hastasıyız Dede, Günaydın İstanbul Kardeş, Mahallenin Muhtarları, Ruhsar, Baskül Ailesi, Ateş Dansı, Yılan Hikayesi, Ah Bir Zengin Olsam, Evdeki Yabancı, Kuzenlerim, Biz Size Aşık Olduk, Mihriban, Aslı ile Kerem, Canım Annem, Gümüş, Papatyam, Doktorlar, Uçurum, Ötesiz İnsanlar gibi bir çok projede rol almıştır.

40 yaşındaki güzel oyuncu şu anda ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hatice karakterine hayat veriyor.