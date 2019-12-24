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Edibe Sözen'den "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu" mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

24.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:46 Edibe Sözen'den
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) V. Prof. Dr. Edibe Sözen "25 'in Kurtuluşu" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılına girerken, kahraman Gaziantep halkını saygı ve minnetle anan Prof. Dr. Edibe Sözen, mesajında "Gaziantep halkı, tüm imkansızlıklara rağmen, vatan sevgisiyle dolu kocaman yürekleriyle yediden yetmişe toprağına sahip çıkmıştır. Emperyalist güçlere karşı sergilediği eşsiz mücadele örneğiyle dünyadaki tüm mazlum milletlere örnek olan Gaziantep, kendi imkanları ile cephane yaparak düşman işgaline tek başına karşı koyanların şehridir. Gaziantep Destanı; "Düşman, cesedimi çiğnemeden, Antep topraklarına giremez" diyen Mehmet Said; nam-ı diğer Şahin Bey'in, şehit edilişinin ardından yazılan "Vurun Antepliler namus günüdür" ağıtı ile akıllara kazınan Molla Mehmet; nam-ı diğer Karayılan'ın ve annesine el uzatıldığı için kendisini siper eden, 14 yaşındaki kahraman Şehit Kamil gibi kahramanların hikayesidir. Şehrin direncini kırmak için açlık ve yokluğa mahkum edildiği o günlerde Gaziantep halkı, boyunduruk altına girmek yerine, hür olmayı ve ölmeyi tercih etmiş ve tarihte eşi benzeri görülmemiş direnişin destanını yazmıştır. Vatanına ve bayrağına göz diken şer odaklarına karşı 10 ay dokuz gün süren mücadele ile düşmanı topraklarından atarak milli iradesine sahip çıkan Gaziantep'in bağrında 6317 şehit vardır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, nüfusunun üçte birine yakınını şehit veren Antep savunmasının ruhunu bilen ve okuyan bir üniversitedir, şehrimizin ve ülkemizin daha çok gelişip, büyüyüp, güçlenmesi için yılmadan çalışma azmi içerisindedir. Şehrimizi gazilik unvanıyla onurlandıran, bizlere başımızı dik tutarak yaşadığımız toprakları emanet eden Antep destanının kahramanlarını, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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