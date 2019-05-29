Edin Dzeko, Inter ile Anlaşma Sağladı!

Tatil için Türkiye'ye gelen ve Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik dedikodular çıkan golcü futbolcu Edin Dzeko, dün İstanbul'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine geçmişti.

FENERBAHÇE'YE "HAYIR" DEMİŞTİ

İstanbul Havalimanı'nda "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" sorsuna "Hayır" yanıtını veren Roma'nın dünyaca ünlü santrforuyla ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Çizme'de yayım yapan Corriere dello Sport gazetesi, takımının Serie A'nın son haftasında Parma ile karşılaştığı oyundan çıkarken ıslıklanan 33 yaşındaki golcünün transferinin bittiğini duyurdu.

2 YILLIK KONTRAT YAPILACAK

Gazete, sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan yıldız futbolcunun Inter'le prensip anlaşmasına vardığını yazarken Roma'ya ödenecek bonservis bedelinin 12 ila 15 milyon euro olacağını öne sürdü. Inter'in yeni teknik direktörü olması beklenen Antonio Conte'nin takımda görmek istediği iddia edilen Dzeko ile 2 yıllık bir kontrat yapılacağı öğrenildi.

(Fanatik)