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Edin Dzeko, Roma'da kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

16.08.2019 23:55 Edin Dzeko, Roma'da kaldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

İtalya'da yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olan ve adı farklı takımlarla anılan 33 yaşındaki futbolcu, kulübü Roma'da kaldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dzeko'nun sözleşmesinin yenilendiği belirterek, 3 yıl daha uzatıldığı ifade edildi.

Kulüp açıklamasında ifadelerine yer verilen Dzeko, "Son haftalarda kulüpten kalmama yönelik güçlü bir istek olduğunu hissettim. Roma benim evim. Burada bir kupa kazanmak için her şey var. Daha uzun kalacağım için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

2015 yılında Roma'ya gelen Bosna Hersekli golcü, 179 maçta forma giymiş, 87 gol atmıştı.

Edin Dzeko, Saraybosna, İtalya, Roma, Spor

Kaynak: AA

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