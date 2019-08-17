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Edin Dzeko, Roma'da kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

17.08.2019 13:49 Edin Dzeko, Roma'da kaldı

İtalya'da yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olan ve adı farklı takımlarla anılan 33 yaşındaki futbolcu, kulübü Roma'da kaldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dzeko'nun sözleşmesinin yenilendiği belirterek, 3 yıl daha uzatıldığı ifade edildi.

"ROMA BENİM EVİM"

Kulüp açıklamasında ifadelerine yer verilen Dzeko, "Son haftalarda kulüpten kalmama yönelik güçlü bir istek olduğunu hissettim. Roma benim evim. Burada bir kupa kazanmak için her şey var. Daha uzun kalacağım için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

2015 yılında Roma'ya gelen Bosna Hersekli golcü, 179 maçta forma giymiş, 87 gol atmıştı.

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Saraybosna, İtalya, Roma, Spor

Kaynak: AA

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