Dünyada 130'dan fazla ülkede uygulanan ve Türkiye
'de Akfen Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsili altında gerçekleştirilen, 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nı tamamlayan gençler ödüllerini aldı.
Gönüllü hizmet, fiziksel gelişim, beceri geliştirme ile macera ve keşif bölümleriyle gençlere bireysel gelişim imkanı sunan ve Türkiye'de 2001 yılından bu yana uygulanan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı kapsamında "14. Altın Ulusal Ödül Töreni" İngiltere
'nin İstanbul
Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirildi.
Ödül töreninde konuşan Birleşik Krallık
İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, okul yaşantısına dair anılarını paylaştı.
Slater, ödül kazanan gençlerin çok çalıştığından ve bu ödülü hak ettiğinden emin olduğunu ifade ederek, katılımcı derneklere teşekkürlerini sundu.
TiKAV Yönetim Kurulu ve Ulusal Komite Başkanı Sultan Yılmaz
da bütün katılımcıları candan kutladığını belirterek, "Onlar kendilerine emek verdiler. Sizlere hayatlarınızda başarılar diliyorum." dedi.
Törende, Bahçeşehir
Bilfen Anadolu ve Fen Lisesi, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, İSTEK Vakfı Bilge Kağan
Okulları, Kadıköy Anadolu Lisesi
, Terakki Vakfı Özel Şişli
Terakki Tepeören Anadolu Lisesi, VKV Koç Özel Lisesi öğrencileri ve bağımsız katılımcılardan oluşan 51 kişiye altın ödülü takdim edildi.
Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, 130'dan fazla ülkede uygulanan, dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülü. Programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte ödül programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, öz güven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor.
Gençlerin ödülü almak için gönüllü hizmet, fiziksel gelişim ve beceri geliştirme bölümleri için haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları ve bir macera ve keşif yolculuğuna katılmaları gerekiyor. Dünyada 8 milyon gence ulaşan projenin İngiltere'deki üniversitelere kabul edilmede seçme kriteri olması dikkati çekiyor.
Türkiye'de 110'a yakın lise, üniversite, gençlik merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 15 binden fazla gence ulaşıldı. Her yıl yaklaşık 5 bin yeni katılımcının dahil olduğu programda, bugüne kadar 4 binden fazla katılımcı ödül almaya hak kazandı.
Türkiye
05 Aralık 2018 Çarşamba 23:20