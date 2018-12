Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'ndan 3 Farklı Ödül Etkinliği

04 Aralık 2018 Salı 14:51



Dünyada 130'dan fazla ülkede uygulanan ve Türkiye 'de Akfen Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsili altında gerçekleştirilen "14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı" Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programını tamamlayan gençler ödüllerini alacak.Holdingden yapılan açıklamaya göre, Akfen Holding'in desteğiyle TİKAV temsili altında The Duke of Edinburgh's International Award-Türkiye Ulusal Otoritesi tarafından yürütülen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor.Gönüllü hizmet, fiziksel gelişim, beceri geliştirme ile macera ve keşif bölümleriyle gençlere bireysel gelişim imkanı sunan ve Türkiye'de 2001 yılından bu yana uygulanan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, 5, 6, 7 Aralık 'ta hayata geçirilen üç farklı etkinlikle ödülleri sahipleriyle buluşturacak.Bu kapsamda 14'üncü Altın Ulusal Ödül Töreni 5 Aralık 'ta İstanbul Birleşik Krallık Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleşecek. Törene, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ve Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Sayın Lorraine Fussey, ödül liderleri, katılımcılar ve velileri katılacak.Programı tamamlayarak ödül almaya hak kazanan bağımsız katılımcılar için bronz ve gümüş ulusal ödül töreni ise 6 Aralık'ta Novotel İstanbul Bosphorus'da yapılacak. 20'nci gümüş ulusal ödül töreni ise 7 Aralık'ta Maltepe Üniversitesi 'nde gerçekleştirilecek.Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, 130'dan fazla ülkede uygulanan dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülü. Programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte Ödül Programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, öz güven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor.Gençlerin ödülü almak için gönüllü hizmet, fiziksel gelişim ve beceri geliştirme bölümleri için haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları ve bir macera ve keşif yolculuğuna katılmaları gerekiyor. Dünyada 8 milyon gence ulaşan projenin İngiltere 'deki üniversitelere kabul edilmede seçme kriteri olması dikkati çekiyor.Türkiye'de 110'a yakın lise, üniversite, gençlik merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 15 binden fazla gence ulaşıldı. Her yıl yaklaşık 5 bin yeni katılımcının dahil olduğu programda, bugüne kadar 4 binden fazla katılımcı ödül almaya hak kazandı.