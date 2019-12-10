Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nı tamamlayanlar ödüllerini aldı

Gönüllü hizmet, fiziksel gelişim, beceri geliştirme ve macera-keşif bölümleriyle 14-24 yaş arasındaki gençlere kişisel gelişim imkanı sunan, dünyada 130'dan fazla ülkede uygulanan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nı tamamlayan öğrenciler ödüllerini aldı.

Dünyada 130'dan fazla ülkede uygulanan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nı tamamlayan İSTEK Bilge Kağan Anadolu ve Fen Liselerinde eğitim gören 11 öğrenci, 5 Aralık 2019 tarihinde Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen 15. Ulusal Altın Töreni ile ödüllerini aldı. Gönüllü hizmet, fiziksel gelişim, beceri geliştirme ve macera-keşif bölümleriyle 14-24 yaş arasındaki gençlere kişisel gelişim imkanı sunan ve Türkiye'de 2003 yılından beri uygulanan program bronz, gümüş ve altın kategori olmak üzere üç farklı seviyeden oluşuyor.

"HAYATI ANLAMLI KILAN ŞEY DEĞER YARATMAK"

Türkiye'de Akfen Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde gerçekleştirilen, Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nda konuşan TİKAV Yönetim Kurulu ve Ulusal Ödül Komitesi Başkanı Sultan Yılmaz, altın kategoride ödül alan gençlerin emekleriyle ülkeye değer kazandırdıklarını belirtti.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Lorraine Fussey ise konuşmasında gençleri başarılarından dolayı tebrik etti ve program kapsamında edindikleri becerileri hayatlarının geri kalanında da geliştirmeleri tavsiyesine bulundu.

İSTEK Bilge Kağan Anadolu Lisesi öğrencisi Selin Nur Çoban törende yaptığı konuşmada hayatı anlamlı kılan en önemli şeylerden birinin değer yaratmak olduğunu belirtirken, son aşamasını da tamamladığı Edinburgh Dükü Ödül Programı'nın edindirdiği beceri ve deneyimler ile bir değerler öğretisi olduğunu vurguladı.