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Edirne-2.5 aylık abdülhamit bebek, toprağa verildi

2.5 aylık Abdülhamit bebek, toprağa verildi2.5 aylık Abdülhamit bebek, toprağa verildiEdirne'nin Keşan ilçesinde doğuştan kalın bağırsağı gelişmeyen ve bu nedenle 3 kez ameliyat olan 2.5 aylık Abdülhamit Kurbaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

17.10.2019 16:49Edirne-2.5 aylık abdülhamit bebek, toprağa verildi
EDİRNE-2.5 aylık Abdülhamit bebek, toprağa verildi
2.5 aylık Abdülhamit bebek, toprağa verildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde doğuştan kalın bağırsağı gelişmeyen ve bu nedenle 3 kez ameliyat olan 2.5 aylık Abdülhamit Kurbaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Abdülhamit bebek, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Doğuştan kalın bağırsağı gelişmeyen ve bu nedenle 3 kez ameliyat geçiren 2.5 aylık Abdülhamit Kurbaz, tedavi gördüğü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Abdülhamit bebeğin cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Keşan İki Minareli Çarşı Camii'ne getirildi. Cenazeye, ailenin yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Gökhan cenazede güçlükle ayakta durabilirken, anne Sema Kurbaz cenazeye katılamadı. Abdülhamit bebeğin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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