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Edirne '20 cam şişe getirene bulaşık deterjanı hediye'

'20 cam şişe getirene bulaşık deterjanı hediye'Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından 'Sıfır Atık Sıfır Kayıp' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 20 atık cam şişe getirene 0.75 ml bulaşık deterjanı hediye ediliyor.

11.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:46Edirne '20 cam şişe getirene bulaşık deterjanı hediye'
'20 cam şişe getirene bulaşık deterjanı hediye'
'nin ilçe Belediyesi tarafından 'Sıfır Atık Sıfır Kayıp' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 20 atık cam şişe getirene 0.75 ml bulaşık deterjanı hediye ediliyor.
Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Birimi tarafından çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşümü sağlamak amacıyla başlatılan kampanyada 20 atık cam şişe getirenlere 0.75 ml bulaşık deterjanı ücretsiz olarak veriliyor. Kampanyaya bireysel katılanların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarından da destek geliyor.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında farkındalık oluşturarak, teşvik etmek amacıyla kampanya başlattıklarını belirterek, Keşan Belediyesi olarak atık cam kampanyası ile çocuklarımıza temiz bir dünya bırakılmasına hep birlikte katkı sunuyoruz. atıklar çöp değildir. Milli servetimiz boşa heba olmasın. Yaptığımız kampanya kapsamında 20 adet cam şişe getirene belediye olarak 0,75 ml sıvı deterjan veriyoruz. Biz bu kampanyayla vatandaşlarda geri dönüşüm bilincini arttırmayı planladık. Keşan geneline yerleştirilen 100 cam atık kumbarasında da cam atıklar toplanıyor. Aylık ortalama 70 ton cam atığı geri dönüşüme gönderiyoruz. Bu miktarın artışını hep birlikte sağlayacağız. Öte yandan aile ekonomisine küçükte olsa bir katkı sunacağız dedi.
Mustafa Helvacıoğlu, beraberinde Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman ve temizlik işleri birimi personeli ile Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokulu'na giderek, öğrenciler tarafından toplanan cam şişeleri Okul Müdürü İhsan 'den teslim aldı. Helvacıoğlu, kampanyaya katkılarından dolayı Ürkmez'e teşekkür etti. İhsan Ürkmez de, geri dönüşüm kampanyalarına destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Edirne, Ürkmez, Keşan, Cam, Güncel

Kaynak: DHA

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