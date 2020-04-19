Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

EDİRNE '65 yaş' yasağı olan dededen torununa sürpriz doğum günü kutlaması

'65 yaş' yasağı olan dededen torununa sürpriz doğum günü kutlamasıKÜTAHYA'da yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında '65 yaş' yasağı olan Süleyman Orhan (65), Edirne'deki torunu Belinay Orhan'ın 8'inci yaş gününü belediye aracılığıyla pasta göndererek kutladı.

19.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:48
'65 yaş' yasağı olan dededen torununa sürpriz doğum günü kutlaması
KÜTAHYA'da yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında '65 yaş' yasağı olan Süleyman Orhan (65), Edirne 'deki torunu Belinay Orhan'ın 8'inci yaş gününü belediye aracılığıyla pasta göndererek kutladı.
Kütahya 'da oturan Süleyman Orhan, Edirne'de yaşayan torunu Belinay Orhan'a doğum gününde sürpriz yapmak istedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaşında olması nedeniyle sokağa çıkamayan Orhan, Edirne Belediyesi'ni arayarak, bu yıl torununun yanında olamayacağını, kendisi adına torunu Belinay'a doğum günü pastası ulaştırılmasını rica etti. Bunun üzerine Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, belediye personeli ile birlikte Belinay'ın ailesinin evine gitti. Apartman girişinde doğum günü pastasının mumlarını yakan Tanrıkulu, daha sonra zili çaldı. Kapıyı kardeşi ile birlikte açan Belinay Orhan, çok şaşırdı. Belinay'ın doğum gününü kutlayan Tanrıkulu, 'Bu Kütahya'dan, dedenden sürpriz. Deden bizi aradı. Biz de Edirne Belediyesi olarak doğum günü pastasını sana getirmek istedik' diye konuştu.
Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, ayrıca Belinay'a hediyeler verip, dedesi ve babaannesi ile konuşturdu.
Sürpriz dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Belinay Orhan ise dedesi ve babaannesi ile belediyeye teşekkür etti. EDİRNE ’65 yaş’ yasağı olan dededen torununa sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kütahya, Edirne, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çin’de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler Haberler
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı sonrasında ülkelerdeki son durum Haberler
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı sonrasında ülkelerdeki son durum
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haberler
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Türkiye’de koronadan 127 kişi daha vefat etti! Can kaybı 2017 oldu Haberler
Türkiye'de koronadan 127 kişi daha vefat etti! Can kaybı 2017 oldu
Haberler ›› Güncel ››EDİRNE '65 yaş' yasağı olan dededen torununa sürpriz doğum günü kutlaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:42: Zonguldak'ta belediye ekiplerinin müzik etkinliği renkli görüntülere sahne oldu - Haber 20:39: Bakan Yardımcısı Özer, salgınla mücadelede mesleki ve teknik eğitimin rolünü anlattı - Haber 20:36: Bolu'da polis ekiplerinden minik çocuğa doğum günü sürprizi - Haber 20:35: - ABD'de karantina karşıtı protestolar ülke geneline yayılıyor- Gösteriler Demokratların yönettiği... - Haber 20:33: - Filipinler'de gecekondu mahallesinde yangın: 500 aile evsiz kaldı - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü - Haber 19:17: Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum - Haberler 19:02: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi - Haberler 18:32: Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti - Haberler 16:55: ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı - Haberler