EDİRNE 75 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYİ BİTİREN KILIÇ'IN HEDEFİ YÜKSEK LİSANS

EDİRNE'de hurdacılık yaparak geçimin sağlayan Şevki Kılıç(75), Trakya Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü 3 yılda bitirerek mezun oldu. Tören bastonu ile katılan Kılıç, Hedefim yüksek lisans yapmak dedi. Edirne
'de hurdacılık yaparak geçimin sağlayan Şevki Kılıç, 1980'li yıllarda İstanbul Üniversitesi
Tarih Bölümü'ne kayıt yaptırmasına rağmen çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemedi. Daha sonra Karabük
Üniversitesi, Kırklareli
Üniversitesi'nde de tarih bölümlerini kazanan Kılıç, yine eğitimini sürdüremedi. 3 yıl önce Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne kayıt yaptıran Kılıç, 4 yıllık bölümü 3 yılda bitirerek, bugün mezuniyet belgesini düzenlenen törenle aldı. Törene elindeki bastonu ile çıkan ve arkadaşlarının 'bastonlu bilge' diye seslendiği Şevki Kılıç, şunları söyledi İstanbul'da 1983 yılında ilk üniversiteyi kazandığımda çalıştığım için kayıt yaptırıp devam edememiştim. Daha sonra 2011 yılında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandım ama İngilizce dersini veremediğim çin okulu bitiremedim. 2015 yılında Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Dili Bölümü'nü yol uzaklığından devam edemedim. 2016 yılında tekrar sınava girerek Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümü'nü kazandım ve okumaya başladım. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
'ın bana verdiği İngilizce bursu sayesinde 4 yıllık üniversiteyi 3 yılda bitirdim. Çok mutluyum. Zaten çok kitap okuyan birisiydim, hedefim yüksek lisans yapmak dedi.
Şevki Kılıç'ın lise mezunu olan kızı Deniz Kılıç
, Babamı o sahnede görünce çok heyecanlandım. Başarısını herkes gibi bende taktir ediyorum. Babam her zaman okuyan, araştıran bir insandı. Bu durumunu buralara getirdiği için kendisiyle gurur duyuyorum dedi. Genç
öğrenci arkadaşları ise Şevki Kılıç'ın paylaşımcı ve iyi bir öğrenci olduğunu söyledi. Mezuniyet törenin ardından Şevkı Kılıç ile genç öğrenci arkadaşları bol bol mezuniyet fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: DHA
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