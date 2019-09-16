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Edirne açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i çocuk toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

16.09.2019 13:40Edirne açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i çocuk toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre 13 Eylül günü saat 09.00'da Edirne ili Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 28 Afganistan ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen (19 erkek, 6 kadın, 5 çocuk) yakalandı.
Göçmenlerin tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
(İHA)

Boztepe, Edirne, Enez, Güncel

Kaynak: İHA

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