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Edirne açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi güneyi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

10.09.2019 10:00 Edirne açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesi güneyi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 8 Eylül 2019 tarihinde saat 05.15'te, Edirne ili Enez ilçesi güneyinde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki Afganistan uyruklu 38 düzensiz göçmen (17 erkek, 11 kadın, 10 çocuk) yakalandı.
Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(İHA)

Yunanistan, Edirne, Enez, Güncel

Kaynak: İHA

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