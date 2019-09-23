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Edirne açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

23.09.2019 13:40Edirne açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 22 Eylül günü saat 05.10'da, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Edirne ili Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu ve içerisindeki 35 Afganistan ve 5 İran uyruklu olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen (15 erkek, 10 kadın, 15 çocuk) yakalandı.
Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(İHA)

Boztepe, Edirne, Enez, Güncel

Kaynak: İHA

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