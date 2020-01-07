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Edirne AFAD eğitimlerle 31 bin 701 kişiye ulaştı

Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 2019 yılında düzenlediği eğitimlerle 31 bin 701 kişiye ulaştı.

07.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:40 Edirne AFAD eğitimlerle 31 bin 701 kişiye ulaştı
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 2019 yılında düzenlediği eğitimlerle 31 bin 701 kişiye ulaştı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Afetlere Hazır projesi kapsamında verilen eğitimlerde, afet öncesi alınması gereken tedbirler, afet anında uygun davranış şekilleri ve afet sonrası dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekildi. Eğitimlerle başta deprem ve sel olmak üzere afetlere ve acil durumlara karşı toplumsal bilincin oluşması hedeflendi.
AFAD İl Müdürü Ali Altındal, il merkezi ve ilçelerinde hizmet veren okullarda 22 bin 378 öğrenciye ulaştıklarını Edirne Çocuk Trafik Eğitim Merkezinde de eğitimlerine devam ettiklerini belirtti.
Kurum ve kuruluşlarda görevli personele ve vatandaşlara yönelik eğitimlerle de 9 bin 323 kişiye ulaştıklarını ifade eden Altındal, "Tatbikatlarla eğitimleri desteklemeye devam ediyoruz. 2020 yılında sayılarımızı arttırarak eğitim seferberliğine devam edeceğiz" dedi.

Türkiye, Edirne, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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