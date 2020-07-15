EDİRNE Ak Parti Edirne’de, 15 Temmuz şehitleri ve Ayasofya için lokma dağıttı

Ak Parti Edirne'de, 15 Temmuz şehitleri ve Ayasofya için lokma dağıttı

AK Parti Edirne İl Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde il merkezi ve 8 ilçede 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına ve Ayasofya'nın ibadete açılmasının onuruna lokma dağıttı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı, tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ile Ayasofya'nın ibadete açılmasının onuruna lokma döktürülüp vatandaşlara ikram edildi. Eski Camii önündeki lokma dağıtımına, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve partililer katıldı. Etkinliğe ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Edirne Kadın Girişimciler Kurulu bünyesinde kurulan Kırsalın Doğal Pazarı'nda faaliyet gösteren kadınlar da yaptıkları lokmalarla destek verdi.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz'un, Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyledi. FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde, Türk milletinin, vatana bağlılığını bir kez daha göstermiş olduğunu belirten, İba, şunları söyledi:

"Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş eden FETÖ'cü hainler, sandılar ki, bu millet korkacak, meydanları, sokakları kendilerine bırakacak, evlerine çekilecek. Ama milletimiz, üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı darbecilere bırakmamıştır. Bu bakımdan, 15 Temmuz darbe girişimi, milletin darbe heveslilerine verdiği bir büyük ders olarak, bu milletin şanlı tarihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman hatırımızdan çıkmayacaktır. Terör örgütü hain FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kahramanca feda eden tüm demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şifalar diliyorum. İşte vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin onuruna ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Ayasofya'nın camii olarak ibadete açılmasının hayrına bugün Edirne'mizde vatandaşlarımıza lokma dağıtıyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Ayasofya'nın ibadete açılması Türkiye için önemli olaylardan bir tanesi. Cami olarak ibadete açılması da tekrardan tüm Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun"

İba'nın konuşmasının ardından vatandaşlara lokma dağıtımı gerçekleştirildi.