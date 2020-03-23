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EDİRNE AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' klibi

AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' klibiAK Parti Edirne İl Başkanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'Evde Kal Edirne' adıyla klip hazırlandı.

23.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:53
AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' klibi
AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'Evde Kal Edirne' adıyla klip hazırlandı. Kentin çeşitli mahallelerinde yaşayan 65 yaş ve üzerindekilerin yer aldığı klipte, 'Ben evdeyim, siz de evde kalın' mesajı verildi.
AK Parti İl Başkanlığı tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 'Evde Kal Edirne' adıyla klip çekildi. Özellikle 65 yaş ve üzerindekilerin rol aldığı klipte, 'Ben evdeyim, sen de hepimiz için evde kal', 'Kızanım sakın sokağa çıkmayın', 'Cumhurbaşkanım sizi dinliyorum, evimde kalıyorum' mesajları verildi. AK Parti İl Başkanlığı'nın #EvdeKalEdirne etiketiyle sosyal medyadan paylaştığı video, ilgi çekti.
AK Parti İl Başkanı Belgin İba, evde kalmanın, koronavirüs salgınına karşı en etkili önlem olduğunu belirterek, "Herkesin hayatı tek tek değerli ve herkesin hayatı diğerine bağlıdır. Sevdikleriniz ve kendiniz için evinizde kalın. Devletimiz tüm kurumları ile titizlikle ve yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Vatandaşlarımız da aynı hassasiyeti göstererek evlerinde kalsın. Bu salgının hep birlikte üstesinden geleceğiz" dedi.
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EDİRNE AK Parti Edirne teşkilatından ’Evde Kal’ klibi

Kaynak: DHA

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EDİRNE AK Parti Edirne teşkilatından 'Evde Kal' klibi
Etiketler : AK Parti, Edirne, Güncel

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