Edirne Alışverişe 2 Milyon Bulgar Geldi, Esnaf Dil Kursuna Başladı

04 Aralık 2018 Salı 12:30



04 Aralık 2018 Salı 12:30

Kur farkı nedeniyle son 10 ayda 2 milyonun üzerinde yabancı turistin alışveriş yapmak için geldiği Edirne'de esnaf, Yunanca ve Bulgarca dil kurslarına başladı. Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, 5 ay sürecek olan kursta esnafa pratik ve hızlı konuşma eğitimi verdiklerini ve yabancılarla esnafın daha iyi anlaşabileceklerini söyledi.Türkiye'de döviz kurunun artmasıyla birlikte Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistler, artık tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılamaya başladı. Neredeyse her gün gelen turistlerle anlaşmakta zorlanan esnaf için ise Edirne Valiliği ve Edirne Ticaret ve Sanayi öncülüğünde dil kursları açıldı. Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki iki salonda haftanın 3 günü verilmeye başlanan kurslara esnaflarda yoğun ilgi gösterdi. Kurslarda esnaflara turistlerle daha anlaşarak ticaret yapabilmesi için pratik konuşma eğitimleri veriliyor.Kentin trafiğe kapalı ve en yoğun olan Saraçlar Caddesi'nde kafe işleten Ali Tamer Kuday, yabancı turistlerle daha iyi anlaşabilmek için kursa katıldığını ifade ederek, Yunanca kursunu duyunca geldim. Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenlerle esnafımız arasında dil sorunu oluyordu. Ticaret yaparken anlaşabilmek için kursa gelmeyi tercih ettim. Alfabe ile başladık, hem kente, hem de esnafa çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü gelen müşterilerle konuşamıyoruz. Onları anlamıyoruz, onlarda anlatamıyor. Bu kurstan sonra çok iyi anlaşacağız dedi.136 SAATTE KONUŞMAYI ÖĞRENECEKLEREsnaflara Yunanca kursu veren Serra Yazıcı Özel, esnafın dil sorununu 136 saatlik kurs ile aşacaklarını belirterek, Edirne'ye sınır komşuları olan Yunanistan ve Bulgaristan çok turist geliyor. Bu da esnafımız arasında bir dil sorununu ortaya çıkardı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası bunun için esnaflara yönelik ücretsiz dil kursu açtı. Ben Edirneli esnaflara Yunanca dersleri veriyorum. Karşılama, renkler, sayılar gibi öncelikli konuşma dili ancak Nisan ayına kadar esnafımız her durum için hazırlıklı olacak ve daha iyi iletişim kuracak. Kursun sonunda esnafımız sertifika alacak şeklinde konuştu.Dil kursuna katılan esnaflardan Fahriye Gencan (55), kurslardan çok memnun olduğunu belirterek, Esnaf olarak ticari anlamda iletişim kurabilmek için kursa geldim. İlk olarak harfleri öğrendik, her geçen gün daha çok öğrenerek iletişim sorununu aşacağı. Bunun için geliyoruz zaten dedi.Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, son 10 ayda kente 2 milyonun üzerinde ziyaretçi geldiğini söyledi. Esnafın yabancı turistlerle olan dil sorununu ortadan kaldırmak için dil kursları açtıklarını kaydeden Zıpkınkurt, Komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenler Edirne'de alışveriş yapıyor. Bizde Sanayi ve Ticaret Odası olarak Yunanca ve Bulgarca dil kursu açarak, gelen turistlerle daha iyi iletişim kurması için ortak bir çalışma yaptık. Kurslar devam ederken, kamu çalışanlarından da talepler geliyor. Onlarda gündelik konuşma anlamında dil kursu almak istiyor. Bundan sonra periyodik olarak kurslara devam edeceğiz. Yabancı turistler geldiklerinde kendi dillerinde iletişim kuran esnaflardan memnun kalıyor. Alışveriş yaptıklarını istediklerini bulma açısından yabancı hissetmiyor, esnafla sıcak bir bağ oluşturuyor. Ticaret açısından dil kurslarının önemli olduğunu düşünüyoruz dedi.Özel araçları ve düzenlenen turlarla kente gelen Yunan ve Bulgar turistler Euro ile Bulgar para birimi Leva'nın Türk lirasına karşı yüksek kur farkını avantaja çevirerek, başta 'sosyete parası' olarak bilinen Ulus Pazarı olmak üzere market ve AVM'lerden alışveriş yapıyor.