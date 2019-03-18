Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde 'Çanakkale' Ruhu

Kaynak: İHA

Türkiye'de Çanakkale'den sonra en büyük ikinci şehitlik olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi.Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'na, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, gaziler, şehit aileleri yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı."Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun"Abidiye çelenk sunumunun ve tören mangasının saygı atışının ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp anıt defterini imzaladı. Canalp, "Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah cümlesine rahmet eylesin" dedi.Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından yapılan duanın ardından katılımcılar, şehitliğe kırmızı karanfiller bıraktı. Törenin sonunda, oluşturulan Şehitler Hatıra Ormanı'na fidan dikimi gerçekleştirildi.18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı kapsamında Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'ndeki törenlerin ardından Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen anma etkinlikleri ile program son buldu. - EDİRNE