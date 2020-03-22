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EDİRNE Ateşleri ölçülerek şehre alınıyorlar

Ateşleri ölçülerek şehre alınıyorlarEDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehre giriş-çıkışlarda kurulan uygulama noktalarında araç sürücüsü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

22.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:53
Ateşleri ölçülerek şehre alınıyorlar
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehre giriş-çıkışlarda kurulan uygulama noktalarında araç sürücüsü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.
Edirne Valiliği'nin talimatıyla koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında çevre yollarına polis, jandarma ve sağlık ekiplerince denetim noktaları kuruldu. Ekipler tarafından ilçeye giriş çıkış yapan araçlar durdurularak, araç içerisindeki vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Yüksek ateşi olan sürücü ve yolcular ise 112 ekiplerine bildiriliyor. Öte yandan polis ve jandarma ekipleri dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş üzeri vatandaşların da kurallara uyup-uymadıklarını denetliyor.
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EDİRNE Ateşleri ölçülerek şehre alınıyorlar

Kaynak: DHA

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EDİRNE Ateşleri ölçülerek şehre alınıyorlar
Etiketler : Jandarma, Polis, Keşan, Güncel

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