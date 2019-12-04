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Edirne ava giden avukat kayboldu, otomobili sulama kanalında bulundu

Ava giden avukat kayboldu, otomobili sulama kanalında bulunduEdirne'nin Keşan ilçesinde, dün akşam ava gideceğini söyleyerek evden çıkan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'den (30) haber alınamıyor.

04.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:36

Ava giden avukat kayboldu, otomobili sulama kanalında bulundu

Edirne'nin ilçesinde, dün akşam ava gideceğini söyleyerek evden çıkan avukat Hakan Çağıl 'den (30) alınamıyor. Taşdelen'in otomobili, İpsala'ya bağlı Koyuntepe köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında bulundu. Otomobil, vinçle çıkartılırken, dalgıçlar sulama kanalında arama çalışması başlattı.

Avukat Hakan Çağıl Taşdelen, dün akşam İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek, 22 AAL 835 plakalı otomobiliyle Keşan'daki evinden ayrıldı. Taşdelen'in eve dönmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine eşi durumu jandarmaya bildirdi.

İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı aramada, otomobili bugün Koyuntepe Köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında buldu.

Vinçle sudan çıkartılan otomobilde Hakan Çağıl Taşdelen'e rastlanmadı. Bölgeye istenilen dalgıç polis ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.

Edirne ava giden avukat kayboldu, otomobili sulama kanalında bulundu

Taşdelen, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA


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