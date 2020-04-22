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EDİRNE Banka önlerine sosyal mesafenin korunması için bariyerli önlem

Banka önlerine sosyal mesafenin korunması için bariyerli önlemEDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun olduğu PTT ve banka şubelerinin önüne sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla polis bariyerleri konuldu.

22.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:51
Banka önlerine sosyal mesafenin korunması için bariyerli önlem
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun olduğu PTT ve banka şubelerinin önüne sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla polis bariyerleri konuldu.
Keşan'da alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Edirne Valiliği tarafından şehre gönderilen demir bariyerler, sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla insanların yoğun olarak bulunduğu PTT ve banka şubelerinin önüne belediye ekiplerince yerleştirildi. Polis ve zabıta ekipleri, oluşan yoğunluk nedeniyle kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafe kuralına uymaları ve işlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda sık sık uyardı. EDİRNE Banka önlerine sosyal mesafenin korunması için bariyerli önlem

Kaynak: DHA

Etiketler: Keşan, Banka, Polis, PTT, Güncel , Haber
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