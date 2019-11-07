Edirne Barosu: Olağanüstü genel kurul çağrısı barolara zarar verir

EDİRNE Barosu Başkanı Alper Pınar, 11 baronun Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) olağanüstü genel kurul çağrısında bulunması üzerine, "Barolar Birliği'nin, ilgili barolar tarafından olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılması, bu sorunların çözümü noktasındaki motivasyon ve konsantrasyonumuzdan uzaklaşmamıza sebep olacağı gibi, birliğimize ve barolarımıza da zarar vereceği kuşkusuzdur" dedi.

Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, 11 baronun TBB'ye olağanüstü genel kurul çağrısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısına ilişkin taleplerinin kamuoyu gündemine düştüğünü belirtti. Pınar, yazılı açıklamasında şöyle dedi: "Öncelikle, her baronun ayrı bir tüzel kişiliği vardır ve olağanüstü genel kurul talebinde bulunan baroların karar ve talepleri kendi takdirleridir. Ancak, yapılan taleplerin esas yönünden olağanüstü genel kurulu gerektirecek bir yönü bulunmamaktadır. Barolar Birliği ve barolar olarak odaklanmamız gereken nokta meslek sorunlarımız ve avukatların iş sorunlarıdır. Yasal düzenlemelerin avukatlık mesleği lehine oluşması noktasında var gücümüzle çalışmaktır. Barolar Birliği'nin, ilgili barolar tarafından olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılması, bu sorunların çözümü noktasındaki motivasyon ve konsantrasyonumuzdan uzaklaşmamıza sebep olacağı gibi, birliğimize ve barolarımıza da zarar vereceği kuşkusuzdur. Seçilmiş olanların, görev süreleri boyunca yaptıkları görevlerini yasal mevzuata uygun yapıp yapmadıklarının değerlendirme yeri ve zamanı olağan genel kurullardır."

- Edirne