Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Aa'nın Fotoğraf Oylamasına Katıldı

04 Aralık 2018 Salı 17:43



04 Aralık 2018 Salı 17:43

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, fotoğraf oylaması için Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Fotoğraflar hakkında Baran'dan bilgi alan Gürkan, "spor" dalında "Oyum efsaneye..." diyerek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sırasında foto muhabiri Elif Öztürk tarafından çekilen pehlivanların dinlenme anlarını aktaran "Pehlivanlar" adlı fotoğrafa oy verdi.Gürkan, Kırkpınar'ın Edirne'nin gururu olduğunu söyledi.Son yıllarda muhteşem güreşlerin gerçekleştiğini ifade eden Gürkan, "Kırkpınar, yağlı güreş özüne dönüyor." dedi.Tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nın modernizasyonunun kısa sürede yapılacağını aktaran Gürkan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde Kırkpınar'ın tarihini yansıtırken pehlivan ve seyircinin konforuna uygun Er Meydanı modernizasyonu kısa sürede gerçekleşecek. Bu arada birkaç yıl içerisinde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Müzesi'ni de kentimize kazandıracağız." diye konuştu.Edirne Belediye Başkanı Gürkan, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği "Filistin direnişinin sembolü genç" fotoğrafı ile "yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar imzasını taşıyan "Türk yıldızları" fotoğrafını oyladı.