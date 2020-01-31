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Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

31.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:48Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki
Belediye Başkanı Recep Gürkan, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.
Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, rengini vatan uğruna can veren şehitlerden alan asil Türk bayrağına uzanan ellerin tarih boyunca hep kırıldığını belirtti.
Yunan halkının da yapılan ırkçı, faşist ve provokatif saldırıdan rahatsızlık duyduğundan emin olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:
"Ne zulümler gördü bu millet, eğilmedi. Ne savaşlar gördü bu millet, vatanından asla vazgeçmedi. Bu nedenle ay-yıldızlı Türk bayrağı şerefimizdir; vatanı için canını hiçe sayan yüz binlerce şehidimizdir, Türk bayrağı İstikbalimizdir. Türk milleti bayrağını göklerde sonsuza kadar şerefle dalgalandırmaya devam edecektir.
Bu nedenledir ki, Türk bayrağına yapılan bu saldırı şerefimize, şehitlerimize, istikbalimize yapılan bir saldırıdır. Yüce Türk Milleti bayrağımıza uzanan elleri her zaman kırmış, dil uzatanların da cezasını her zaman vermiştir. Yunan milletvekilinin Türk bayrağına yönelik yaptığı ırkçı, faşist ve provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum."

Milletvekili, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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