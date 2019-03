Edirne Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Recep Gürkan, Oyunu Kullandı

Kaynak: DHA

EDİRNE Belediye Başkanı ve CHP 'den yeniden aday gösterilen Recep Gürkan , İlhami Ertem Lisesi'ndeki 1258 numaralı sandıkta oy kullandı. Gürkan, "Bize komplo kuranlar, bu komplolarının altında kalacak. Tehditlere, şantajlara bugüne kadar pabuç bırakmadığımı herkes biliyor" dedi. Edirne Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Recep Gürkan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İlhami Ertem Lisesi'ndeki 1258 numaralı sandıkta, eşi Esra ve oğlu Yiğit Gürkan ile birlikte oy kullandı. Oy verme işlemi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürkan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi eğlence mekanında çekilen ve "Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. 36 yıl sonra aynı geceyi bir kez daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var" konuşmasının yer aldığı görüntülerinin gazete ve televizyonlarda yayınlanmasıyla ilgili konuştu. Başkan Gürkan, şunları söyledi:"Bu çirkinlikler, bu çirkin insanlar, bu kumpasçılar bu şehre yakışmıyor. Bunda kararlıyız. Çok kararlı olduğumuzu herkes görecek. Biz bu vatan için her şeyi göze almış insanlarız. Bu vatan için fedakarlık gerekirse fedakarlık, can gerekirse can vermeye hazırız. Özellikle son günlerde çok sert bir kampanya dönemi oldu. Kumpaslar, iftiralar, yakıştırmalar ve çirkinlikler. Elbette martın sonu bahar. Bundan sonrası neyse herkes tarafından gereği yapılacak. Herkes bundan emin olsun. 'Çamur at, izi kalsın' felsefesinin bu topraklarda artık yaşamaması lazım. Bu çirkinlikler, bu çirkin insanlar, bu kumpasçılar bu şehre yakışmıyor. Bunda kararlıyız. Çok kararlı olduğumuzu herkes görecek. Biz bu vatan için her şeyi göze almış insanlarız. Bu vatan için fedakarlık gerekirse fedakarlık, can gerekirse can vermeye hazırız. Bize komplo kuranlar bu komplolarının altında kalacak. Hukuki anlamda başvurumuz olacak. Tehditlere, şantajlara bu güne kadar pabuç bırakmadığımı herkes biliyor. Bundan sonra da bırakmayacağım. Hep alnım açık başım dik yürüdüm. Hep insanların gözünün içine bakarak konuştum. Bundan sonrada böyle olacak."- Edirne