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EDİRNE Belediye başkanından günübirlikçilere uyarı Gelmeyin

Belediye başkanından günübirlikçilere uyarı: GelmeyinEDİRNE'nin Keşan İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hava sıcaklıklarının artmasıyla koronavirüs tedbirlerine rağmen Saros Körfezi'ndeki tatil beldelerine hafta sonu günübirlik gelmek isteyenleri uyararak, gelmemelerini istedi.

11.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:55
Belediye başkanından günübirlikçilere uyarı: Gelmeyin
EDİRNE'nin Keşan İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hava sıcaklıklarının artmasıyla koronavirüs tedbirlerine rağmen Saros Körfezi'ndeki tatil beldelerine hafta sonu günübirlik gelmek isteyenleri uyararak, gelmemelerini istedi.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, hafta sonu hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte koronavirüs tedbirlerine rağmen Saros Körfezi'ndeki tatil beldelerine günübirlik gelmek isteyenlerin olduğunu belirterek, "Hafta sonu Saros Körfezi'ndeki Erikli, Yayla sahillerinde jandarma kontrolleri oldukça sıkı. Aracınızda 20 yaş altı veya 65 yaş üstü insanlarla 'gezinmeye gideyim' dediğiniz anda cezalar sizi bekliyor. Hem cezalar, hem de kontroller sizi bekliyor. Saros Körfezi'ne hafta sonu hava güzel diye gelinmesi konusunda uyarıyoruz. Diğer il ve ilçelerden de Saros Körfezi'ne gelinmemesi konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz" dedi. EDİRNE Belediye başkanından günübirlikçilere uyarı Gelmeyin

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçesi, Keşan, Güncel
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