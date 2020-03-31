Edirne Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Edirne Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.Belediye ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kent genelinde taksiler, taksi durakları, minibüsler, ibadethaneler, okullar, caddeler ve otogar gibi halkın en çok kullandığı toplu yaşam alanlarını dezenfekte etti.Eczanelerde dezenfekte çalışması başlatan ekipler, vatandaşlara da gerekli uyarıları yaparak koronavirüs hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Kaynak: AA