Menü
Haberler ›› Güncel ››Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti - Güncel

Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti

Edirne Belediyesi sağlık ekiplerinin dezenfekte çalışmalarından görüntüler Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti.

10.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:39
Edirne Belediyesi sağlık ekiplerinin dezenfekte çalışmalarından görüntüler Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti Edirne Belediyesi hijyen ekipleri şehirdeki taksileri dezenfekte etti

Kaynak: AA

Etiketler : Edirne Belediyesi, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Güncel
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi