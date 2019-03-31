Edirne Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Edirne için sandığa giden vatandaşlar, Edirne Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi CHP'den yana olmuştu. Peki, Edirne seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Edirne'de kim önde? Edirne seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

EDİRNE BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Edirne Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı adına AK Parti'den Koray Uymaz yarışacak. Millet İttifakı adına CHP'den ise Recep Gürkan aday gösterildi. HDP'den Menderes Erol, SP'den Mansur İriş Edirne Belediye Başkanlığı için aday oldu.

EDİRNE İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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EDİRNE BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Edirne'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Edirne'da 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Orhan Çakırlar, AK Parti adına Ahmet Günşen, CHP adına Recep Gürkan aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre CHP'den Recep Gürkan % 36.85 oy oranı ile Edirne Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti'den Ahmet Günşen ise % 29.96 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP adayı Orhan Çakırlar % 18.31 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.