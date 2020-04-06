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Edirne Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı

Edirne Belediyesi minibüs duraklarında bekleyen vatandaşlara maske dağıttı.

06.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:36
Edirne Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı
Edirne Belediyesi minibüs duraklarında bekleyen vatandaşlara maske dağıttı.
Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, herkesin sağlığı için toplu ulaşımın olduğu yerlerde veya duraklarda vatandaşlara maske takmalarını önerdi.
Belediye olarak koronavirüs salgını kapsamında her türlü önlemi almaya çalıştıklarını belirten Gürkan, şunları kaydetti:
"Bildiğiniz gibi market, pazar, toplu ulaşım gibi toplu alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi. Hepimizin sağlığı için lütfen toplu alanlarda maske takmayı ihmal etmeyin. Sosyal mesafenizi koruyun. Bizler bu süreçte her zaman sizlerin yanınızdayız. İnanıyoruz ki bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacak, tekrar eski güzel günlerimize kavuşacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne Belediyesi, Recep Gürkan, Güncel
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