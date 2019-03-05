Edirne Bilgili Özel Çocuklara Dünya Standartlarında Eğitim Veriyoruz

Bilgili Özel çocuklara dünya standartlarında eğitim veriyoruz
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili
, Özel eğitimde dünya standartlarında eğitim veriyoruz dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili
, Edirne
'de Faika Erkut Özel Eğitim Meslek Okulu'nda kurulan atölyelerin açılışına katıldı. İl Milli Eğirim Müdürü Önder Arpacı, çok sayıda öğretmenlerinde katıldığı açılışta, Bilgili'ye, meslek öğretmenleri tarafından çocukların yaptığı el sanatlarından ev tekstil ve ahşap süs eşyalarına kadar verilen eğitimler hakkında bilgi verildi.
Çocukların alışveriş torbası, baskılı penye, kuş evleri gibi ürettikleri eşyaları inceleyen Bilgili, Özel eğitimde çocuklara dünya standartlarında eğitim veriyoruz. Edirne'de de özel eğitim anlamında güzel çalışmalar yapılıyor dedi. Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, 2023 vizyonu çerçevesinde güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çocuklar, atölyelerde yaptıkları el sanatı süs eşyalarından oluşan hediyeleri Ahmet Emre
Bilgili'ye verdi.
Ahmet Emre Bilgili, Edirne, Güncel
Kaynak: DHA