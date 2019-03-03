Edirne Bulgaristan'ın Milli Günü'nde Edirne'de Ayin Düzenlendi

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Bulgaristan'ın Milli Günü'nde Edirne'de ayin düzenlendiBulgaristan'ın Milli Günü nedeniyle Edirne'deki Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde ayin düzenlendi.Edirne'de Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nde, Bulgaristan'ın 3 Mart Milli Günü nedeniyle ayin düzenlendi. Ayine, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Vassil Valchev, ülkesinden gelen vatandaşlarI ile kilise cemaati katıldı. Papaz Aleksandır Çıkırık'ın dualar ettiği ayin, okunan dualar, haçın öpülmesi ve kuru ekmek dağıtılmasının ardından mum yakılmasıyla son buldu. Papaz Aleksandır Çıkırık, ayin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Mart Bulgaristan'ın Milli Bayramı nedeniyle sağlık, barış ve mutluluk için dua ettiklerini söyledi.Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu da akşam Bulgaristan'dan valiler ve davetlilerinde katılımıyla bir otelde resepsiyon düzenleyecek.