Edirne Bulgaristan
sınırındaki 'Hudut Kartalları
' bayramda görev başında
Edirne'de Yunanistan
ve Bulgaristan sınırını koruyan 54'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı Bulgaristan sınırındaki Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Hudut Karakolu
'nda görev yapan 'Hudut Kartalları' askerleri Ramazan Bayramı
'nı kutladı. 24 saat aralıksız sınırda dedektör köpeklerle devriye gezip, termal kameralarla sınırı gözetleyen askerler, özellikle Bulgaristan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY mesubu teröristler ile kaçak göçmenlere göz açtırmıyor.
Edirne 54'üncü Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığı'na bağlı Bulgaristan sınırındaki Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Hudut Karakolu'nda görev yapan 'Hudut Kartalları' adı verilen Mehmetçikler, Ramazan Bayramı sevincini yaşadı. FETÖ/PYD üyeleri başta olmak üzere diğer terör örgütleri ve kaçak göçmenlerin Bulgaristan'a kaçmak istedikleri sınırın sıfır noktasında başarı ile görev yapan Mehmetçikler, bugüne kadar çok sayıda terör örgütü üyesi ve kaçak göçmeni yakaladı. Sınırda göz açtırmayan Hudut Kartalları, Ramazan Bayramı'nda da görevleri başında günün 24 saati termal kameralarla Bulgaristan sınırını gözetleyip, 'Zaim' isimli dedektör köpekle devriye gezdi. Bugün sınırda başarı ile görev yapan Mehmetçikler komutanları ve birbirleriyle bayramlaştı.Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Hudut Karakolu'nda bayram namazının ardından güne bayramlaşma ile başlayan Mehmetçiklerin Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Mevlüt Şahin, tek tek bayramlarını kutladı. Mehmetçiklerin bayramını kutlayan Yüzbaşı Şahin, şunları söyledi:
"Değerli silah arkadaşlarım, bugün burada bayram münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Unutmayın ki bayramlar dini ve milli duygularımızın pekiştiği, birlik ve beraberliğimizin geliştiği en önemli günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarının, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin önünde saygı ve minnetle eğiliyor sizlerin ve ailelerinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."
Bayramlaşmanın ardından karakoldaki askerler Türkiye-Bulgaristan sınırında sorumluluk alanına giren sınırda dedektör köpek 'Zaim' isimli köpekle devriye görevine çıktı. Eller tetikte olan Mehmetçikler, 30 dereceyi aşan sıcaklıkta Türkiye-Bulgaristan sınırında devriye görevini yerine getirdi. Devriye görevinde bulunduğu için ailesi ile telefonla görüşemeyen, Mehmetçiler, Bölük Komutanı Yüzbaşı Mevlüt Şahin'in cep telefonu ile ailelerini arayarak bayramlarını kutladı.
Sınırda devriye görevinde bulunanların dışında birlikte öğle yemeğini yiyen Mehmetçikler, görevlerini yerine getirirken, ailelerine selam gönderip, Ramazan bayramlarını kutladı.
Kaynak: DHA
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