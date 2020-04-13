Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Edirne Çakmak Barajı Sulaması 1. kısım inşaatı devam ediyor

Edirne Çakmak Barajı sulaması 1. kısım inşaatı devam ediyor.

13.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:56
Edirne Çakmak Barajı Sulaması 1. kısım inşaatı devam ediyor
Edirne Çakmak Barajı sulaması 1. kısım inşaatı devam ediyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışarak sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.
Edirne ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.
Bu kapsama Edirne Çakmak Barajı sulaması 1. kısım inşaatı devam ediyor.
Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülmekte olan Çakmak 1. Merhale Projesi kapsamındaki Çakmak Barajı Sulaması 1. Kısım İnşaatı yapım işinde 3 milyon 312 bin 60 hektar taban arazisi ve 13 milyon 140 bin 90 hektar yamaç arazisi olmak üzere toplam 16 milyon 453 bin 50 hektar tarım arazisi suya kavuşturulacak.
Bölge insanına ek gelir sağlayacak Çakmak Barajı Sulaması 1. kısım inşaatı işinin tamamlanması ile hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Su İşleri, Edirne, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Onlarca kişi, kendilerine gelen ’mesaj’ üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Onlarca kişi, kendilerine gelen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Haberler ›› Güncel ››Edirne Çakmak Barajı Sulaması 1. kısım inşaatı devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:48: Yeşilay "sigarayı bırakmanın tam zamanı" diyor - Haber 11:48: Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ilçelere 25 bin litre dezenfektan desteği - Haber 11:46: YÖK'ten diş hekimliği ve eczacılıkta mezun aşamasındaki öğrencilere staj kolaylığı - Haber 11:46: Dev petrol arama platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor - Haber 11:46: Turizm merkezleri sokağa çıkma yasağı sonrası da sakin - Haber 11:28: Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler