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Edirne-çarşı merkezinde atla gezen çocuklar şaşırttı

Çarşı merkezinde atla gezen çocuklar şaşırttıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde çarşı merkezinde 2 çocuğun at üstünde gezmesi görenleri şaşkına çevirdi.

13.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:59
Çarşı merkezinde atla gezen çocuklar şaşırttı
EDİRNE'nin ilçesinde çarşı merkezinde 2 çocuğun at üstünde gezmesi görenleri şaşkına çevirdi.
Dün, akşam saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Sokak'ta bulunan Artı Çarşı'da beyaz bir atın üzerinde 2 çocuğun gezdiğini görenler şaşkınlığa uğradı. Bazı vatandaşlar çocukların atla dolaşmasını cep telefonlarıyla görüntüledi. Çocuklar, kendilerini görüntüleyen bir kadının 'Babanın haberi var mı' sorusuna 'Var, annemin de var' cevabını vererek, atla gözden uzaklaştı.
Edirne-çarşı merkezinde atla gezen çocuklar şaşırttı

Keşan, Güncel

Kaynak: DHA


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