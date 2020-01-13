Edirne-çarşı merkezinde atla gezen çocuklar şaşırttı

Çarşı merkezinde atla gezen çocuklar şaşırttı
EDİRNE'nin Keşan
ilçesinde çarşı merkezinde 2 çocuğun at üstünde gezmesi görenleri şaşkına çevirdi.
Dün, akşam saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Sokak'ta bulunan Artı Çarşı'da beyaz bir atın üzerinde 2 çocuğun gezdiğini görenler şaşkınlığa uğradı. Bazı vatandaşlar çocukların atla dolaşmasını cep telefonlarıyla görüntüledi. Çocuklar, kendilerini görüntüleyen bir kadının 'Babanın haberi var mı' sorusuna 'Var, annemin de var' cevabını vererek, atla gözden uzaklaştı.