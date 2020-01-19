Haberler » Güncel » Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği dayanışma gecesi düzenledi - Haber

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği dayanışma gecesi düzenledi

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, dayanışma gecesi düzenledi.

19.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:26Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği dayanışma gecesi düzenledi
Çevre Gönüllüleri Derneği, dayanışma gecesi düzenledi.
Edirne Tabipler Odası Lokali'nde düzenlenen geceye, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Eren ve yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, dernek üyeleri ve gönüllüler katıldı.
Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Eren'in 2019 yılında gerçekleştirilen dernek çalışmalarını sunması ile başlayan program sonunda, yaptığı çalışmalar nedeniyle Prof. Dr. Ahmet Yaraş, Dr. Öğr. Gör. Mustafa Kaya ve Dr. Öğr. Gör. Necmettin Güler'e plaket verildi.

Tabipler Odası, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:30  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul etti
15:30  Vatan Partisi Kayseri İl Kurultayı yapıldı
15:30  Erdoğan: "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi...
15:30  AK Parti Milletvekili Hakkı Köylü'den hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama Açıklaması
15:24  Başhekim Özkul'dan hasta ve personele moral ziyareti
19.01.2020 15:31:19