Edirne CHP'li Bircan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:23



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:23

CHP'li Bircan, son yolculuğuna uğurlandıGEÇİRDİĞİ beyin kanaması sonucu dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan(59), Edirne Selimiye Camii'nde kılınan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, parti çalışmaları için gittiği Iğdır'a 30 Temmuz günü beyin kanaması geçirdi. Bircan, dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bircan için bugün Edirne Selimiye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, milletvekilleri, belediye başkanları, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı REcep Gürkan, Bircan'ın eşi Bahriye Bircan, oğulları Erdem ve Eren Bircan ile vatandaşlar katıldı. Bahriye Bircan, gözyaşları dökerken, TBM Başkanı Binali Yıldırım ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aileye taziyede bulundu.Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, Bircan'ın tabutuna omuz verdi. Cenazenin ardından Binali Yıldırım ile Kemal Kılıçdaroğlu, camiden çıkarken ayak üstü bir süre sohbet etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra bir süre Muharrem İnce yürüdü.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bircan'ın parti çalışmaları için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirdiğini ve vefat ettiğini belirterek, Erdin Bircan, bir süre önce parti faaliyetleri için gittiği Iğdır'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre doktorların tüm gayretine, çalışmalarına rağmen hakkın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine başsağlığı diliyorum. CHP'ye başsağlığı diliyorum. Milletvekilimizin son yolcuğunda cenazesine katılmak için bugün buradayız dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdin Bircan'ın parlamentonun çalışkan bir milletvekili olduğunu ifade ederek, Kendisine her zaman şükran borçluyuz. Her dönem saygı duyduk kendisine. Fakat elim bir rahatsızlık geçirdi. Uzun süre direndi, yaşamak için mücadele etti. Doktorlar ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler. Ama sonuçta kader kaçınılmaz. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Kendisine, ailesine, sevenlerine ve partimizin tüm camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin dedi.Muharrem İnce de, Erdin Bircan'ın mücadele arkadaşı olduğunu ifade ederek başsağlığı dileğinde bulundu.Bircan'ın cenazesi daha sonra doğum yeri olan Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Hasköy'e götürülerek burada toprağa verildi.