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Edirne çin'den avrupa'ya giden ilk yük treni kapıkule'de

Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Kapıkule'de(2)KAPIKULE'DE X-RAY TARAMASI YAPILDIKapıkule Sınır Kapısı'na öğlen saatlerinde birer saat arayla ulaşan iki parça halindeki trene ilk olarak X-Ray taraması yapıldı ve sonrasında 21'er vagonlu iki parça birleştirildi.

07.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:31
Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Kapıkule'de(2)
KAPIKULE'DE X-RAY TARAMASI YAPILDI
Kapıkule Sınır Kapısı'na öğlen saatlerinde birer saat arayla ulaşan iki parça halindeki trene ilk olarak X-Ray taraması yapıldı ve sonrasında 21'er vagonlu iki parça birleştirildi.
ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Trenin işlemleri yapıldığı sırada Trakya Üniversitesi Organ Nakli Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Tamer Sağıroğlu ve beraberindekiler de 'Organ Bağışı Haftası' nedeniyle gar görevlilerine üzerinde farkındalık uyarısı bulunan tişörtler hediye etti. Tarihi projeyi yapanlara teşekkür eden Sağıroğlu, amaçlarının organ bağışı hakkında farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Sağıroğlu, Bugün tarihi bir günde buradayız. Organ Nakli Haftası Asya ile Avrupa'yı bağlayan tarihi bir tren yolu projesine denk geldi. Biz de bu amaçla projeyi yapanlara teşekkürlerimizi, minnettarlığımızı bildirmek adına buradayız. Aynı zamanda organ bağışına dikkat çekmek istiyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde 25 binin üzerinde organ bekleyen hastamız var. Her yıl yüzlerce insanımız bu nedenle hayatlarını kaybetmektedir. O nedenle bir organ bağışı yapın ve hayat kurtarın diyoruz dedi.
Tren işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çekya'nın başkenti Prag'a gitmek üzere, Bulgar lokomitifi eşliğinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan hareket edecek.
Edirne çin'den avrupa'ya giden ilk yük treni kapıkule'de

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA


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