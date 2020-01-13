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Edirne çocuk evlerinden büyük başarı

Edirne'de, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde korunma ve bakım altında bulunan ASP GSK Edirne Şubesi sporcusu olan Kanber Dikmen, Halter Yıldız Kız-Erkek Grup Müsabakası'nda, 69 koparma 92 silkme 161 toplam ile 65 kilo sıkletinde Türkiye 1.

13.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:38Edirne çocuk evlerinden büyük başarı
'de, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde korunma ve bakım altında bulunan ASP GSK Edirne Şubesi sporcusu olan Kanber , Halter Yıldız Kız-Erkek Grup Müsabakası'nda, 69 koparma 92 silkme 161 toplam ile 65 kilo sıkletinde Türkiye 1.'si olarak altın madalya kazanarak, büyük bir başarı elde etti.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde korunma ve bakım altında bulunan, ASP GSK Edirne Şubesi Sporcusu olan Kanber Dikmen, Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı tarafından Aydın İline bağlı Didim İlçesi'nde düzenlenen Halter Yıldız Kız-Erkek Grup Müsabakası'nda, 69 koparma 92 silkme 161 toplam ile 65 kilo sıkletinde Türkiye 1.'si olarak altın madalya kazandı.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde yapılan yazılı açıklamada, "Sporcumuz Kanber Dikmen'i tebrik eder, antrenörümüz Ersin Gök'e, Çocuk Evleri'nde görevli personellerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" denildi. - EDİRNE

Dikmen, Edirne, Spor

Kaynak: İHA

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