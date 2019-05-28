EDİRNE ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER, MÜZİK GRUBU KURDULAR

Kaynak: DHA

EDİRNE'de kısa süre önce faaliyete başlayan Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören özel yetenekli çocukların velileri, çocuklarıyla daha iyi zaman geçirebilmek adına Türk Sanat Müziği korosu kurdu. Merkezin rehberlik öğretmenleri aracılığıyla 7 haftalık aile eğitimi alan veliler, çocuklarına konser verdi.Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) çatısı altında eğitim gören özel yetenekli çocukların velileri, çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmek adına aldıkları 7 haftalık aile eğitimi sürecinde Türk Sanat Müziği korosu kurdu. Rehberlik öğretmenleri aracılığıyla aldıkları eğitimde doğaçlama gelişen müzik fikrini gerçeğe taşımayı başaran veliler, kısa sürede hazırlanarak konser verme aşamasına geldi. Korist ve sazların tamamının velilerden oluştuğu Türk Sanat Müziği grubu, performanslarını yine kendi çocuklarına ve diğer velilere sergiledi. Veliler, konseri izleyen çocuklarından ve diğer ailelerden tam not aldı.BİLSEM Rehberlik Öğretmeni Müzeyyen Yiğit, velilerin çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurarak birlikte olmasını amaçladıklarını ifade etti. Yiğit, Şubat ayında başlayan bir aile eğitimimiz var. 7 hafta boyunca süren bu eğitimlerimiz sırasında dinlenme aralarımızda eğlenmek amaçlı müzik yaptık ve bu bizim çok hoşumuza gitti. Eğitim bittiğinde de dedik ki bu çalışmayı biz sürdürelim ki, çocuklarımızda bizi kurumda görsünler ve bizim burada daha fazla etkin olduğumuzu hissetsinler diye velilerimizle birlikte bir koro oluşturduk. Bütün amacımız bu. Velilerimiz çocuklarımızla daha fazla olsun, çocuklarımız anne ve babalarını daha fazla görsün dedi.Velilerden Ruhan Akgün, çocukları adına etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Biz buraya rehberlik öğretmenimizin daveti üzerine veli eğitimine gelmiştik. Sonra ders aralarında arkadaşlarla mırıldanırken tamamen doğaçlama şarkı söylemeye başladık. Yarı şaka yarı ciddi bu şekilde başladı. Şu anda konser aşamasına geldik. Çocuklarımız için yapılan bu etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum ifadelerini kullandı.'NE YAPTIYSAK ÇOCUKLARIMIZ İÇİN'Koroda yer alan velilerden Ömer Tıpiş, eğitimle birlikte hayata geçirdikleri konser fikriyle çocuklarıyla daha fazla birlikte olma şansı yakaladıklarını söyledi. Tıpiş, Burada 7 hafta süren eğitim sonunda hem veliler olarak birbirimizi tanımak imkanı bulduk hem de öğrencileri üzerinde doğru bildiğimiz yanlışların farkına vararak onların farkındalıklarının farkına varmak adına bir adım daha attığımızı düşünüyorum. Veli arkadaşlarımızla hem eğlenerek hem de çocuklarımızın farkındalıklarından da hareket ederek neler yapabilir diye düşünürken konser fikri ortaya çıktı. Biz çocuklarımızın paydasında buluştuk aslında. 7 hafta boyunca ne yaptıysak çocuklarımız için yaptık diye konuştu.