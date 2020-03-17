Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından "cezaevinde karantina" iddialarına yalanlama
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlülerin korona virüsü nedeniyle karantinaya alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
17.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:09
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlülerin korona virüsü nedeniyle karantinaya alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Edirne Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlülerin korona virüsü salgını dolayısıyla karantinaya alındığına dair iddialarda bulunulduğu belirtildi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün talimatı gereği Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne'de bulunan tüm ceza infaz kurumlarında da korona virüsü salgını kapsamında gerekli olan tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığı ifade edilen açıklamada, "Ceza infaz kurumlarımızda korona virüsü şüphesi bulunan ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlümüz/tutuklumuz bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ve paylaşımların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi. - EDİRNE
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Edirne Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlülerin korona virüsü salgını dolayısıyla karantinaya alındığına dair iddialarda bulunulduğu belirtildi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün talimatı gereği Türkiye genelinde olduğu gibi Edirne'de bulunan tüm ceza infaz kurumlarında da korona virüsü salgını kapsamında gerekli olan tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığı ifade edilen açıklamada, "Ceza infaz kurumlarımızda korona virüsü şüphesi bulunan ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlümüz/tutuklumuz bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ve paylaşımların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktur. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi. - EDİRNE
Kaynak: İHA
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