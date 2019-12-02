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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından Selahattin Demirtaş açıklaması

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından, Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

02.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:56Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından Selahattin Demirtaş açıklaması
Cumhuriyet Başsavcılığından, Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından gündeme getirilen iddialara ilişkin, açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım 2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikleri yapılmıştır. Tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen, daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak, bugün için hastaneye sevk edilmiştir.
Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş'ın, ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır."

Selahattin Demirtaş, Başsavcı, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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